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10:32, 29 мая 2019 169
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Во Владимире из-за шума холодильников закрыли «Индейкин дом»

Во Владимире из-за шума холодильников закрыли «Индейкин дом»

Фото: Pixabay.com

Во Владимире из-за шума холодильников временно закрыли «Индейкин дом». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Магазин находится в доме №18 на улице Труда. Проверку провели после жалобы мужчины, живущего над «Индейкиным домом».

Как оказалось, владелец магазина установил пять холодильников над жилой комнатой горожанина. Экспертиза показала, что «постоянный монотонный шум оказывает влияние на психо-эмоциональное состояние заявителя».

ИП Мхитаряна С.С. привлекли к административной ответственности по статье КоАП. «Индейкин дом» закрыли на десять суток.


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