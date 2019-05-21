На липецкого бизнесмена подали в суд за «Свинку Пеппу»

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Компания Entertaiment One UK Limited обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с требованием взыскать с предпринимателя, зарегистрированного в Липецке 50 тысяч рублей за нарушение прав и использование товарного знака Peppa Pig («Свинка Пеппа»). Об этом передает
Предприниматель продавал футболку с изображением мультсериала Peppa Pig в одном из магазинов в городе Чебоксары.
Отмечается, что право на товарный знак принадлежит Entertaiment One UK Limited, что подтверждается свидетельством.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.