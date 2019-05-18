Рязанским учителям предложили провести интерактивный урок «День Волги»

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Рязанским учителям предложили провести урок «День Волги» для учеников 7-11 классов.
Мероприятие приурочили ко Дню Волги, который пройдет 20 мая.
По словам организаторов, урок направлен на формирование у школьников ответственного отношения к русской реке и активной гражданской позиции в решении экологических проблем.
«Одна из важных целей урока — привлечение школьников и их семей к практике раздельного сбора отходов, так как это вносит вклад в решение проблемы мусора, являющейся на сегодня одной из угроз Волге», — говорится в сообщении.
К проведению занятия уже присоединились 58 педагогов Рязанской области.
Скачать материалы для проведения можно на официальном
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