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18:11, 18 мая 2019 299
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Рязанским учителям предложили провести интерактивный урок «День Волги»

Рязанским учителям предложили провести интерактивный урок «День Волги»

Рязанским учителям предложили провести урок «День Волги» для учеников 7-11 классов.

Мероприятие приурочили ко Дню Волги, который пройдет 20 мая.

По словам организаторов, урок направлен на формирование у школьников ответственного отношения к русской реке и активной гражданской позиции в решении экологических проблем.

«Одна из важных целей урока — привлечение школьников и их семей к практике раздельного сбора отходов, так как это вносит вклад в решение проблемы мусора, являющейся на сегодня одной из угроз Волге», — говорится в сообщении.

К проведению занятия уже присоединились 58 педагогов Рязанской области.

Скачать материалы для проведения можно на официальном сайте.


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