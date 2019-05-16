В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

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В ночь на пятницу, 17 мая, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер северный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, местами на поверхности почвы заморозки до -2, днем +15, +20.
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