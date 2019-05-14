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В понедельник, 13 мая, в Новомичуринске сбили 29-летнего мужчину. Об этом сообщил
ДТП произошло в 12:40 около дома №7 на улице Волкова. По предварительной информации, 66-летний местный житель на Lada Largus на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 29-летнего мужчину.
Пострадавший обращался в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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