Тамбовчанин на «Мерседесе» улетел в кювет и перевернулся

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Тамбовчанин на Mercedes-Benz улетел в кювет. Об этом
Авария произошла в понедельник, 13 мая, в 10:50 на 40 километре дороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» в Ржаксинском районе. Мужчина 1986 года рождения не справился с управлением, его машина съехала в кювет и перевернулась.
Водителя госпитализировали.
Фото УМВД Тамбовской области
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