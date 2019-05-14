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9:46, 14 мая 2019 140

«Школа 360» пригласила рязанцев на родительское собрание, посвященное программе нового учебного года

«Школа 360» пригласила рязанцев на родительское собрание, посвященное программе нового учебного года

В воскресенье, 19 мая, «Школа 360» пригласила рязанцев на родительское собрание, посвященное образовательной программе на 2019-2020 учебный год.

Начало собрания в 11:00, место проведения — село Поляны, улица Новая, дом №34.

Рязанцев познакомят с деятельностью учреждения, проведут экскурсию по новому зданию, организуют встречу с учредителем и директором.

Желающие смогут задать интересующие вопросы, подать заявление на обучение вашего ребенка и записать ребенка на первичную диагностику.

Для подачи заявления при себе нужно иметь ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.

«Обращаем ваше внимание, что собрание носит исключительно информационный характер и не предполагает присутствие детей, а также не обязывает вас сразу принимать решение о вступлении в нашу школу. Длительность собрания — 2 часа», — отметили организаторы собрания.

Телефон для справок: +7 (4912) 720-360.


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