«Школа 360» пригласила рязанцев на родительское собрание, посвященное программе нового учебного года

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В воскресенье, 19 мая, «Школа 360» пригласила рязанцев на родительское собрание, посвященное образовательной программе на 2019-2020 учебный год.
Начало собрания в 11:00, место проведения — село Поляны, улица Новая, дом №34.
Рязанцев познакомят с деятельностью учреждения, проведут экскурсию по новому зданию, организуют встречу с учредителем и директором.
Желающие смогут задать интересующие вопросы, подать заявление на обучение вашего ребенка и записать ребенка на первичную диагностику.
Для подачи заявления при себе нужно иметь ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.
«Обращаем ваше внимание, что собрание носит исключительно информационный характер и не предполагает присутствие детей, а также не обязывает вас сразу принимать решение о вступлении в нашу школу. Длительность собрания — 2 часа», — отметили организаторы собрания.
Телефон для справок: +7 (4912) 720-360.
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».