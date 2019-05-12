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8:15, 12 мая 2019 649
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В Рязани откроется школа уличного театра

В Рязани откроется школа уличного театра

В Рязани откроется школа уличного театра, сообщили организаторы.

Чтобы стать участником школы, нужно пройти вступительный экзамен, который пройдет 14 мая, в 19:00 в Рязанском театре драмы (на малой сцене). Вход по записи.

В рамках обучения пройдут мастер-классы по разделам уличного театра от педагогов школы, а так же семинары от ведущих лидеров «Союза уличных театров и артистов».

Обучение продлится два месяца.


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