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В Рязани откроется школа уличного театра, сообщили
Чтобы стать участником школы, нужно пройти вступительный экзамен, который пройдет 14 мая, в 19:00 в Рязанском театре драмы (на малой сцене). Вход по записи.
В рамках обучения пройдут мастер-классы по разделам уличного театра от педагогов школы, а так же семинары от ведущих лидеров «Союза уличных театров и артистов».
Обучение продлится два месяца.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.