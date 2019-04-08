Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:11, 8 апреля 2019 354
 0    0

В Белоруссии откроют для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

В Белоруссии откроют для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Фото: Pixabay.com

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС с белорусской стороны открыли для посещения туристов. Об этом пишет РИА Новости.

Организаторы турплощадки утверждают, что за один день в зоне отчуждения турист получит меньше радиации, чем от одного перелета на самолете.

Уже состоялись первые экскурсии. По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, для группы из пяти человек посещение места обойдется в 340 белорусских рублей (около десяти тысяч российских рублей).

Отмечается, что техники и «мертвых городов» в этой части зоны нет, однако там есть 95 выселенных деревень.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

В Рязань приехали 16 IT-специалистов из Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 38 752
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
18:31, 30 марта 2019 28 923
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 097
На Бали погибла россиянка 1
10:26, 8 апреля 2019 21 273
В Рязани школьник покончил с собой 1
20:17, 1 апреля 2019 16 758
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум