В Белоруссии откроют для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС с белорусской стороны открыли для посещения туристов. Об этом пишет РИА
Организаторы турплощадки утверждают, что за один день в зоне отчуждения турист получит меньше радиации, чем от одного перелета на самолете.
Уже состоялись первые экскурсии. По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, для группы из пяти человек посещение места обойдется в 340 белорусских рублей (около десяти тысяч российских рублей).
Отмечается, что техники и «мертвых городов» в этой части зоны нет, однако там есть 95 выселенных деревень.