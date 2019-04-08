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12:06, 8 апреля 2019 135

Рязанские абоненты спутникового телевидения МТС получат каналы за бонусы

Рязанские абоненты спутникового телевидения МТС получат каналы за бонусы

Новые пользователи спутникового телевидения МТС могут получить пакет каналов за бонусы. В апреле компания МТС запустила акцию «Вернем 3990!». Воспользоваться предложением можно будет до конца сентября 2019 года.

В рамках спецпредложения при покупке полного комплекта оборудования за 3 990 рублей новый абонент спутникового ТВ от МТС получит 3 990 бонусов, которые в течение года можно будет использовать для получения скидки в 50% на любой контент.

Например, с помощью бонусов можно оплачивать половину ежемесячной платы за пользование спутниковым ТВ или подключать дополнительные пакеты телеканалов со скидкой 50%.

После установки оборудования клиент получит бесплатный доступ к 199 телевизионным каналам на месяц в рамках пакета «Расширенный». Затем абонентская плата с учетом скидки составит 125 рублей в месяц.

Приобрести комплект спутникового ТВ можно в розничной сети МТС, у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

Акция действует во всех регионах работы спутникового ТВ МТС.


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