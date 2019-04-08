Рязанские абоненты спутникового телевидения МТС получат каналы за бонусы

Новые пользователи спутникового телевидения МТС могут получить пакет каналов за бонусы. В апреле компания МТС запустила акцию «Вернем 3990!». Воспользоваться предложением можно будет до конца сентября 2019 года.
В рамках спецпредложения при покупке полного комплекта оборудования за 3 990 рублей новый абонент спутникового ТВ от МТС получит 3 990 бонусов, которые в течение года можно будет использовать для получения скидки в 50% на любой контент.
Например, с помощью бонусов можно оплачивать половину ежемесячной платы за пользование спутниковым ТВ или подключать дополнительные пакеты телеканалов со скидкой 50%.
После установки оборудования клиент получит бесплатный доступ к 199 телевизионным каналам на месяц в рамках пакета «Расширенный». Затем абонентская плата с учетом скидки составит 125 рублей в месяц.
Приобрести комплект спутникового ТВ можно в розничной сети МТС, у агентов-распространителей, а также
Акция действует во всех регионах работы спутникового ТВ МТС.