В Сасове сбили пешехода. Фото

В Сасове на пешеходном переходе сбили молодого человека. Фото с места происшествия опубликованы в группе «
По данным автора сообщения, ДТП произошло вечером в пятницу, 5 апреля, в микрорайоне Северный.
Пострадавшего увезли на скорой.
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В Сасове на пешеходном переходе сбили молодого человека. Фото с места происшествия опубликованы в группе «
По данным автора сообщения, ДТП произошло вечером в пятницу, 5 апреля, в микрорайоне Северный.
Пострадавшего увезли на скорой.
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