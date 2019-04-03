«Сбербанк» запустил бесплатную услугу сурдоперевода в отделениях по всей России

Со среды, 3 апреля, более чем в пяти тысячах отделений «Сбербанка» стала доступна услуга сурдоперевода. Благодаря сервису клиенты с нарушением слуха или речи в офисах банка по всей России могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на языке жестов.
Услугу предоставляют с помощью видеозвонка переводчику из отделения: сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка.
Для запуска сервиса по всей стране «Сбербанк» принял на работу 20 профессиональных сурдопереводчиков. Клиентам банка услуга предоставляется бесплатно.
«В прошлом году мы провели пилотный запуск сурдоперевода в 24 городах. По результатам пилота были получены положительные отзывы от наших клиентов. 60% всех консультаций на жестовом языке касаются сложных банковских продуктов, таких как кредиты. Поэтому мы приняли решение масштабировать услугу сурдоперевода более чем на пять тысяч офисов по всей стране», — прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления «Сбербанка».
Подробнее об услуге и адресах отделений можно узнать