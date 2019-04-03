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11:38, 3 апреля 2019 249
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Фомин обратился в полицию из-за развалившейся площадки в Песочне за 19 миллионов 1

Фомин обратился в полицию из-за развалившейся площадки в Песочне за 19 миллионов

Аркадий Фомин обратился в полицию из-за развалившейся площадки в Песочне за 19 миллионов. Об этом он написал в своем Instagram.

«Написал обращение на имя начальника УМВД России по Рязанской области Сергея Лебедева по факту публикации. В материале приводятся факты, связанные с нарушением при строительстве детской площадки во дворе на улице Новоселов в рамках проекта „Комфортная городская среда“, а также указывается, что были нанесены телесные повреждения активисту инициативной группы Александру Федотьеву», — говорится в сообщении.

Он отметил, что по данной информции необходимо провести проверку, а также выявить возможные нарушения по ремонту и реконструкции двора.

На эту проблему обратили внимание рязанские активисты. Они сообщили, что направили обращение в администрацию с просьбой исправить недочеты, допущенные при благоустройстве двора на улице Новоселов, дома 32 и 34.

После жалоб рязанцев общественники проверили площадку и увидели поврежденное покрытие, трещины на брусчатке, разбросанный строительный мусор и другие недочеты.

Благоустройство территории прошло в 2018 году. На эти целы выделили 18 млн 950 тысяч рублей с учетом десятипроцентного софинансирования со стороны жителей.

Фото регионального ОНФ


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