Аркадий Фомин обратился в полицию из-за развалившейся площадки в Песочне за 19 миллионов. Об этом он написал в своем
«Написал обращение на имя начальника УМВД России по Рязанской области Сергея Лебедева по факту публикации. В материале приводятся факты, связанные с нарушением при строительстве детской площадки во дворе на улице Новоселов в рамках проекта „Комфортная городская среда“, а также указывается, что были нанесены телесные повреждения активисту инициативной группы Александру Федотьеву», — говорится в сообщении.
Он отметил, что по данной информции необходимо провести проверку, а также выявить возможные нарушения по ремонту и реконструкции двора.
На эту проблему обратили внимание
После жалоб рязанцев общественники проверили площадку и увидели поврежденное покрытие, трещины на брусчатке, разбросанный строительный мусор и другие недочеты.
Благоустройство территории прошло в 2018 году. На эти целы выделили 18 млн 950 тысяч рублей с учетом десятипроцентного софинансирования со стороны жителей.
Фото регионального ОНФ