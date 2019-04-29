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Липецких студентов осудили за взятку преподавателю. Об этом сообщил интернет-портал «
Судом установлено, что в мае 2018 года трое студентов техникума через посредника дали взятки заведующей заочным отделением за помощь в сдаче экзаменационной сессии без их фактического присутствия на экзаменах и проверки знаний. Общая сумма взяток составила 20 тысяч рублей.
Суд с учетом позиции представителя Липецкой транспортной прокуратуры, личности подсудимых и обстоятельств дела назначил виновным наказания в виде штрафа. Приговоры вступили в законную силу.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.