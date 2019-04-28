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10:24, 28 апреля 2019 1 865
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МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

Фото: Pixabay.com

Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным министерства, до конца суток 28 апреля в Рязани и местами по Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.


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