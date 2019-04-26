Работники РНПК совместно с юными экологами провели лесовосстановительную акцию

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В пятницу, 26 апреля, работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») присоединились к юным экологам и совместно провели в Рязанском районе лесовосстановительные работы.
Растения высадили в рамках второго дня работы межрегионального экологического форума «За порядок на планете!», где собралось более 60 юных экологов из Москвы, Калуги и Рязани.
Всего на участке общей площадью более одного гектара высадили 3500 саженцев ели, выращенных калужскими эковолонтерами и привезенными в дар рязанцам.
Юные экологи и работники АО «РНПК» поучаствовали в озеленении в рамках экологических акций предприятия, реализуемых по программе корпоративного добровольчества. Акция стала четвертой экоинициативой предприятия только на текущей неделе. «АО „РНПК“ уделяет максимально большое внимание вопросам охраны окружающей среды, реализуя комплекс мероприятий, в том числе, по реконструкцию и модернизации производства. Завод проводит собственные экологические акции, одна из которых „День чистого города“, участвует в общегородских субботниках, ведет экопросветительскую работу со школьниками, оказывает помощь Окскому заповеднику в рамках благотворительности и другое. Только на текущей неделе завод провел четыре экологических мероприятия. В том числе благоустройство заброшенного участка на улице Строителей общей площадью более 3,5 квадратных метров, где за две недели на свалку вывезено более 300 кубометров древесных и бытовых отходов. Провели экологический урок для учащихся Турлатовской школы Рязанского района с высадкой 30 саженцев ели во дворе школы и масштабный субботник на городской территории, прилегающей к заводу. В уборке приняли участие более 400 работников предприятия, наведен порядок на территории более 25 гектаров, вывезено около 100 кубометров мусора», — рассказали в организации.
Системная работа АО «РНПК» в области охраны окружающей среды неоднократно оценивалась как на региональном, так и на федеральном уровнях.
«В 2019 году администрация города выразила благодарность АО „РНПК“ за долгосрочное и плодотворное сотрудничество в реализации проектов, направленных на создание комфортных и современных общественных пространств города», — отметили в РНПК.
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