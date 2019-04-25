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Фото: Pixabay.com
В четверг, 25 апреля, глава рязанского управления Роспотребнадзора Лариса Сараева на пресс-конференции сообщила журналистам, что в регионе нет столбняка, дифтерии, краснухи. По ее словам, случаи последних заболеваний не выявляли с 2006 и 2013 года соответственно.
«Заболеваемость вирусным гепатитом В снизилась до единичных случаев, случаи заболеваний детьми отсутствуют, — отметила Сараева. — В 90-е мы наблюдали тяжелую ситуацию по дифтерии на фоне массовых отказов, сейчас данное заболевание не регистрируется».
Она уточнила, что благодаря вакцинации эпидемии гриппа в этом году не было.
С 24 по 30 апреля в Рязанской области проходит всемирная неделя иммунизации. Как отметил замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, вакцинация является одним из самых эффективных медицинских вмешательств, изобретенных человеком.
«В рамках всемирной недели иммунизации в области провели разъяснительные совещания в медицинских организациях по вопросам иммунизации, увеличили количество часов работы прививочных кабинетов, в «М5 Молле» прошла тематическая акция «Прогулка с врачом», — сказал Хоминец.
До 29 апреля круглосуточно работает телефон горячей линии по вопросам вакцинации: 8 (800) 555 49 43.
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За 40 лет, которые миновали со дня образования «Рязаньэнерго», энергосистема региона претерпела много изменений.