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14:02, 25 апреля 2019 415
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В Рязанской области нет столбняка, дифтерии, краснухи — Роспотребнадзор

В Рязанской области нет столбняка, дифтерии, краснухи — Роспотребнадзор

Фото: Pixabay.com

В четверг, 25 апреля, глава рязанского управления Роспотребнадзора Лариса Сараева на пресс-конференции сообщила журналистам, что в регионе нет столбняка, дифтерии, краснухи. По ее словам, случаи последних заболеваний не выявляли с 2006 и 2013 года соответственно.

«Заболеваемость вирусным гепатитом В снизилась до единичных случаев, случаи заболеваний детьми отсутствуют, — отметила Сараева. — В 90-е мы наблюдали тяжелую ситуацию по дифтерии на фоне массовых отказов, сейчас данное заболевание не регистрируется».

Она уточнила, что благодаря вакцинации эпидемии гриппа в этом году не было.

С 24 по 30 апреля в Рязанской области проходит всемирная неделя иммунизации. Как отметил замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, вакцинация является одним из самых эффективных медицинских вмешательств, изобретенных человеком.

«В рамках всемирной недели иммунизации в области провели разъяснительные совещания в медицинских организациях по вопросам иммунизации, увеличили количество часов работы прививочных кабинетов, в «М5 Молле» прошла тематическая акция «Прогулка с врачом», — сказал Хоминец.

До 29 апреля круглосуточно работает телефон горячей линии по вопросам вакцинации: 8 (800) 555 49 43.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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