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14:54, 25 апреля 2019 369
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В Рязани заработала пасхальная ярмарка

В Рязани заработала пасхальная ярмарка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 25 апреля, на площади Победы заработала пасхальная ярмарка. Горожане могут купить куличи, творог, яйца и другие продукты.

По данным мэрии, товары представили более 20 производителей. Ярмарка продолжит работу 26 апреля с 9:00 до 18:00.

Напомним, в субботу, 27 апреля, рязанцы смогут купить пасхальные сувениры, чтобы собрать деньги на лекарства для бедных.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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