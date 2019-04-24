За неделю в Рязани подорожали морковь и капуста. Мониторинг цен

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За неделю, с 16 по 22 апреля, в Рязани значительнее всего подорожала морковь — на 11,5%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также увеличились на:
Подешевели следующие продукты:
Незначительно подорожали баранина (кроме бескостного мяса), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено, свинина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая неразделанная, яйца куриные, яблоки, куры охлажденные и мороженые.
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