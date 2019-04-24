Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:21, 24 апреля 2019 211
 0    0

За неделю в Рязани подорожали морковь и капуста. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подорожали морковь и капуста. Мониторинг цен

За неделю, с 16 по 22 апреля, в Рязани значительнее всего подорожала морковь — на 11,5%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на:

  • капусту белокочанную свежую — на 9%;
  • помидоры свежие — на 6,2%;
  • картофель — на 6,1%.

Подешевели следующие продукты:

  • огурцы свежие — на 7,4%;
  • конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 2,2%;
  • лук репчатый — на 2%;
  • масло подсолнечное — на 2%;
  • колбасу полукопченую и варено-копченую — на 1,2%.

Незначительно подорожали баранина (кроме бескостного мяса), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено, свинина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая неразделанная, яйца куриные, яблоки, куры охлажденные и мороженые.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Школа 360» провела творческий конкурс накануне Дня Победы

«Школа 360» провела творческий конкурс накануне Дня Победы

В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 85 488
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
11:34, 24 апреля 2019 55 669
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 5
20:03, 14 апреля 2019 33 588
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
12:37, 23 апреля 2019 16 387
Рязанская школьница уронила телефон в ванну и погибла от удара током 29
12:52, 19 апреля 2019 16 231
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум