В Тамбове женщина зарезала сожителя из-за того, что он мешал ей смотреть телевизор

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В воскресенье, 21 апреля, в одной из квартир Тамбова на улице Авиационной нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила
По версии следствия, между потерпевшим и его 42-летней супругой произошел конфликт, из-за того, что он мешал смотреть телевизор. Женщина оскорбительно выразилась в его адрес, мужчина разозлился и ударил ее по лицу. После этого женщина схватила нож и ударила сожителя в грудь.
От полученного ранения тот сразу скончался.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемой под стражу.
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