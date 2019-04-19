Рязанское предприятие задолжало работникам более трех с половиной миллионов

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Фото: Pixabay.com
Рязанское предприятие «Бетон» задолжало работникам более трех с половиной миллионов. Об этом
Проверка выявила задолженность в 3 миллиона 562 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры сотрудникам предприятия выплатили деньги.
Директора «Бетона» оштрафовали по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за нарушение сроков выплаты зарплаты.
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