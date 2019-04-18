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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. В среднем ежемесячные выплаты вырастут на 9,5 тысячи рублей, передает
Для поддержки ветеранов в этом году правительство выделит 0,95 миллиарда рублей, в последующие годы — до 1,42 миллиарда.
Сейчас участникам войны выплачивают надбавки. Они могут получать две пенсии сразу — по старости и по инвалидности.
Уволенным с военной службы пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет). Это денежное довольствие учитывают при расчете выплат с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивают на 2% до достижения 100% его размера.
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