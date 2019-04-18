Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:44, 18 апреля 2019 133
 0    0

Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. В среднем ежемесячные выплаты вырастут на 9,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Для поддержки ветеранов в этом году правительство выделит 0,95 миллиарда рублей, в последующие годы — до 1,42 миллиарда.

Сейчас участникам войны выплачивают надбавки. Они могут получать две пенсии сразу — по старости и по инвалидности.

Уволенным с военной службы пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет). Это денежное довольствие учитывают при расчете выплат с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивают на 2% до достижения 100% его размера.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 80 584
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 221
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 30 600
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 756
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 906
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум