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10:22, 17 апреля 2019 405
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Умерла преподаватель рязанского музколледжа

Умерла преподаватель рязанского музколледжа

Во вторник, 17 апреля, умерла преподаватель рязанского музколледжа имени Пироговых Людмила Фетисова. Она работала в учреждении с 1994 года, сообщили в региональном минкультуры.

Фетисова преподавала хоровое дирижирование и руководила Дельфийской сборной области. С сентября 2017 года работала в должности заведующей методическим кабинетом.

Женщина организовывала многочисленные конкурсы, в том числе «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских школ искусств», а также присуждение именной стипендии губернатора «Юные дарования».

Людмилу Фетисову награждали многочисленными благодарностями и грамотами, знаком губернатора «За усердие» (2014 год).

«Светлая память о прекрасном педагоге, музыканте и замечательном человеке навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и друзей», — говорится на сайте ведомства.

Минкульт выразил соболезнования близким Фетисовой.

Напомним, 12 апреля, скончался ведущий преподаватель музколледжа Александр Надейкин.

Фото с сайта рязанского минкультуры


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