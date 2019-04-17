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Во вторник, 17 апреля, умерла преподаватель рязанского музколледжа имени Пироговых Людмила Фетисова. Она работала в учреждении с 1994 года,
Фетисова преподавала хоровое дирижирование и руководила Дельфийской сборной области. С сентября 2017 года работала в должности заведующей методическим кабинетом.
Женщина организовывала многочисленные конкурсы, в том числе «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских школ искусств», а также присуждение именной стипендии губернатора «Юные дарования».
Людмилу Фетисову награждали многочисленными благодарностями и грамотами, знаком губернатора «За усердие» (2014 год).
«Светлая память о прекрасном педагоге, музыканте и замечательном человеке навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и друзей», — говорится на сайте ведомства.
Минкульт выразил соболезнования близким Фетисовой.
Напомним, 12 апреля,
Фото с сайта рязанского минкультуры
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