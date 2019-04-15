Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:51, 15 апреля 2019 124
 0    0

Под Тулой водитель «Audi» на пешеходном переходе сбил подростка

Под Тулой водитель «Audi» на пешеходном переходе сбил подростка

В воскресенье, 14 апреля, в 20:40 в Тульской области водитель «Audi» на пешеходном переходе сбил подростка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тульской области.

ДТП произошло на улице Новой микрорайона Центральный города Донской Тульской области.

Молодой человек 1991 года рождения за рулем «Audi A4» сбил на несовершеннолетнего пешехода, юношу 2002 года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 76 315
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 575
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 25 960
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 3
16:06, 10 апреля 2019 21 214
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 425
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум