Под Тулой водитель «Audi» на пешеходном переходе сбил подростка

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В воскресенье, 14 апреля, в 20:40 в Тульской области водитель «Audi» на пешеходном переходе сбил подростка. Об этом сообщила
ДТП произошло на улице Новой микрорайона Центральный города Донской Тульской области.
Молодой человек 1991 года рождения за рулем «Audi A4» сбил на несовершеннолетнего пешехода, юношу 2002 года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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