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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Две пермские школьницы отравились найденным на улице веществом, передает
Это случай произошел в поселке Яйва Александровского района. Девятилетние девочки нашли на улице сверток и попробовали его содержимое. Школьницам стало плохо, и родители вызвали скорую. Детей госпитализировали.
Полиция начала проверку. Эксперты выясняют, что было в свертке.
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