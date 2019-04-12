Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:32, 12 апреля 2019 233
 0    0

В Обнинске загорелся завод по производству антифриза

В Обнинске загорелся завод по производству антифриза

В четверг, 11 апреля, в Обнинске загорелся завод «Обнинскоргсинтез», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 17:10, площадь пожара превысила 960 кв. м. В 20:22 открытое огонь ликвидировали.

Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте происшествия работали около 40 человек.

По данным администрации Обнинска, пострадавших нет.

Склад принадлежит компании, которая производит антифриз, автомасла и другие автомобильные спецжидкости.

Фото пресс-службы администрации Обнинска


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания

Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания 5

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 409
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 36 712
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 641
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 535
На Бали погибла россиянка 1
16:06, 10 апреля 2019 19 946
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум