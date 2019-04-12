В Обнинске загорелся завод по производству антифриза

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В четверг, 11 апреля, в Обнинске загорелся завод «Обнинскоргсинтез», передает
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 17:10, площадь пожара превысила 960 кв. м. В 20:22 открытое огонь ликвидировали.
Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте происшествия работали около 40 человек.
По данным
Склад принадлежит компании, которая производит антифриз, автомасла и другие автомобильные спецжидкости.
Фото пресс-службы администрации Обнинска
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.