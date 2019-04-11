В «Рязаньэнерго» рассказали о плане цифровизации электросетей на ближайшие три года

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»
Согласно первому этапу Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.», в период 2019 — 2021 гг. энергетики оптимизируют районные диспетчерские пункты и создадут единый центр оперативно-технологического и ситуационного управления сетями (ЕЦУС).
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