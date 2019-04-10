Забыла оплатить. Жительницу Спасска осудили за кражу алкоголя и сладостей

Жительницу Спасска наказали за кражу алкоголя и сладостей. Об этом сообщила
Известно, что женщина вынесла из супермаркета по бутылке коньяка и водки, несколько шоколадок и тортов, сливочное масло и соус. При этом отмечается, что нарушительница не собиралась воровать продукты, а просто «забыла их оплатить».
В отношении жительницы Спасска возбудили дело по части 2 статьи 7.27 КоАП. Она полностью признала свою вину и раскаялась.
Женщине назначили наказание в виде штрафа в три тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.