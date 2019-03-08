Рязанцев пригласили помолиться о семейном счастье

Приход Вознесенского храма Рязани пригласил рязанцев помолиться о семейном счастье. Молебен проведут в пятницу, 8 марта,
«Многие молодые люди и девушки хотят создать христианскую семью, в нашем мире это сегодня не так просто, — считает сотрудник действующего при храме миссионерского отдела епархии Елена Манкина. — Мы решили вместе помолиться об этом».
В 14:00 верующие прочитают акафист святым Петру и Февронии Муромским (текст акафиста желательно взять с собой). Молебен о даровании и укреплении семьи начнется в 14:30.
После этого устроят чаепитие. Желающие могут принести блины или другое угощение.