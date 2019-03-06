Водители сапожковских автобусов выходили в рейс без медосмотра. Об этом сообщает
«Сапожковский АТП», который занимается перевозкой пассажиров, проверили эксперты. Они выявили ряд нарушений в проведении предрейсовых медосмотров.
В журналах отсутствовали сведения о заключениях, а также подписи водителей. Кроме того, в медкабинете не было важных приборов, в том числе для проверки на алкоголь и наркотики.
В результате директору предприятия вынесли представление, одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.