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10:42, 6 марта 2019 510
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Антимонопольщики заинтересовались рекламой с Есениным на рязанском троллейбусе 1

Антимонопольщики заинтересовались рекламой с Есениным на рязанском троллейбусе

Рязанское управление ФАС заинтересовалось рекламой на рязанском троллейбусе, где изображен Сергей Есенин.

«Это Сережа. Но вчера он чувствовал себя настоящим Серджио. А все потому, что в Блины и Паста он выбрал Пасту Болоньезе. Приходи и ты. Выбирай, что хочешь», — гласит реклама.

То, как воспринимается такая надпись, обсудят на заседании экспертного совета 11 марта.

Кроме того, внимание антимонопольщиков привлекла реклама «Национального кредита», размещенная на маршрутках: «Даю… Деньги под залог авто».

Законность такого привлечения внимания также обсудят на заседании.


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