Антимонопольщики заинтересовались рекламой с Есениным на рязанском троллейбусе

Рязанское управление ФАС заинтересовалось рекламой на рязанском троллейбусе, где изображен Сергей Есенин.
«Это Сережа. Но вчера он чувствовал себя настоящим Серджио. А все потому, что в Блины и Паста он выбрал Пасту Болоньезе. Приходи и ты. Выбирай, что хочешь», — гласит реклама.
То, как воспринимается такая надпись, обсудят на заседании экспертного совета 11 марта.
Кроме того, внимание антимонопольщиков привлекла реклама «Национального кредита», размещенная на маршрутках: «Даю… Деньги под залог авто».
Законность такого привлечения внимания также обсудят на заседании.