В Рязани сожгли 44 килограмма наркотиков

В Рязани сожгли 44 килограмма 230 граммов наркотиков и психотропных веществ. Об этом
Партию на промышленное предприятие доставили бойцы спецназа «Гром». В плавильной печи при температуре свыше тысячи градусов Цельсия сожгли 556 граммов героина, 1 килограмм 220 граммов синтетических препаратов новых видов, 710 граммов амфетамина, 820 граммов гашиша и более 40 килограммов марихуаны.
Уничтоженные наркотики были вещественными доказательствами по 184 уголовным делам. В результате рассмотрения дел к различным видам наказания приговорили 202 человека, в том числе 12 участников организованного преступного сообщества, распространявшего «синтетику» через «закладки».