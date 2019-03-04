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17:00, 4 марта 2019 404
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В Рязани сожгли 44 килограмма наркотиков 3

В Рязани сожгли 44 килограмма наркотиков

В Рязани сожгли 44 килограмма 230 граммов наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Партию на промышленное предприятие доставили бойцы спецназа «Гром». В плавильной печи при температуре свыше тысячи градусов Цельсия сожгли 556 граммов героина, 1 килограмм 220 граммов синтетических препаратов новых видов, 710 граммов амфетамина, 820 граммов гашиша и более 40 килограммов марихуаны.

Уничтоженные наркотики были вещественными доказательствами по 184 уголовным делам. В результате рассмотрения дел к различным видам наказания приговорили 202 человека, в том числе 12 участников организованного преступного сообщества, распространявшего «синтетику» через «закладки».


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