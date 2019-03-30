За сутки в Рязанской области утихомирили шестерых мужчин, угрожавших убить близких

За минувшие сутки в Рязанской области возбудили шесть уголовных дел по фактам угрозы убийством. Об этом сообщила
Так, в общежитии на улице Крупской 38-летний пьяный мужчина угрожал 37-летнй жительнице дома. Злоумышленник ранее был судим за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. Пострадавшая испугалась и вызвала полицию.
Также в Рязани сотрудники УМВД выезжали на улицу Ленинского Комсомола, где успокоили 19-летнего юношу, угрожавшего задушить 75-летнюю бабушку.
В Мурмине полиция выехала на вызов 33-летней женщины, которую угрожал убить ножом бывший муж.
Помимо этого, в Сараевском районе 34-ней сожительнице угрожал ножом мужчина, а в Сасовском районе безработный 50-летний мужчина угрожал женщине-почтальону.
В селе Гавриловское Спасского района полиция обезвредила 34-летнего мужчину, угрожавшего ножом своему 40-летнему родственнику.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает два года лишения свободы.