Карабасов поручил заделать ямы в асфальте на улице Новаторов

В пятницу, 29 марта, и. о главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил
К руководителю обратились жители Московского района. Они попросили отремонтировать дорогу на улице Новаторов. Заявители также отметили, что в районе домов №3,5,7 и 9 «образуются большие лужи».
Карабасов поручил управлению благоустройства рассмотреть возможность устройства ливневой канализации в вблизи этих домов, а также провести ямочный ремонт. В дальнейшем этот участок внесут в план капремонта.
Всего на приеме рассмотрели обращения четырех заявителей. Решение поступивших вопросов и.о. мэра проконтролирует лично.