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14:34, 29 марта 2019 553
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Карабасов поручил заделать ямы в асфальте на улице Новаторов 1

Карабасов поручил заделать ямы в асфальте на улице Новаторов

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 29 марта, и. о главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил сайт мэрии.

К руководителю обратились жители Московского района. Они попросили отремонтировать дорогу на улице Новаторов. Заявители также отметили, что в районе домов №3,5,7 и 9 «образуются большие лужи».

Карабасов поручил управлению благоустройства рассмотреть возможность устройства ливневой канализации в вблизи этих домов, а также провести ямочный ремонт. В дальнейшем этот участок внесут в план капремонта.

Всего на приеме рассмотрели обращения четырех заявителей. Решение поступивших вопросов и.о. мэра проконтролирует лично.


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