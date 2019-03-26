В Сараевском районе задержали переодевшегося в полицейского мужчину

В селе Можары Сараевского района задержали молодого человека, который незаконно надел форму полицейского. О «подозрительном человеке» правоохранителям сообщили очевидцы, пишет издательство «
Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что форму житель Александро-Невского района надевал для того, чтобы снять на дороге видео.
В настоящее время полицейские устанавливают, откуда у задержанного форма. В отношении нарушителя составили протокол об административной правонарушении. Материалы направили в суд.