В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам

В пятницу, 29 марта, в Рязанской области пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи Все желающие смогут получить бесплатную юридическую помощь в Рязани, Скопине, Спасске, Ухолово и Касимове.
Для получения юрпомощи при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, касающиеся предмета вопроса.
Прием проведут члены ассоциации юристов России, а также студенты и курсанты высших учебных заведений Рязани.
Консультации граждан будут осуществляться в течение всего рабочего дня по почасовому расписанию.