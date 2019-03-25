Команда рязанского СОБР победила в областном турнире по стрельбе

Сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии победили в открытом турнире по стрельбе памяти Макарова, который прошел в Академии ФСИН.
В этом году участниками соревнований стали более ста спортсменов из вузов ФСИН России и рязанского филиала МВД России, а также сотрудники силовых структур и спортсмены Федерации практической стрельбы России.
Рязанские росгвардейцы победили в дисциплине «практическая стрельба» и заняли весь пьедестал в личном зачете.
В классе Production среди мужчин награды получили представители СОБР регионального управления Росгвардии:
- Андрей Тютин — третье место;
- Александр Завьялов — второе место;
- Евгений Бочаров — первое место.
В командном первенстве в классе Production третьей стала команда ОСН «Росич», второй — ОСН «Гром», первой — СОБР регионального управления Росгвардии.