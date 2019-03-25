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12:03, 25 марта 2019 145
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Команда рязанского СОБР победила в областном турнире по стрельбе

Команда рязанского СОБР победила в областном турнире по стрельбе

Сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии победили в открытом турнире по стрельбе памяти Макарова, который прошел в Академии ФСИН.

В этом году участниками соревнований стали более ста спортсменов из вузов ФСИН России и рязанского филиала МВД России, а также сотрудники силовых структур и спортсмены Федерации практической стрельбы России.

Рязанские росгвардейцы победили в дисциплине «практическая стрельба» и заняли весь пьедестал в личном зачете.

В классе Production среди мужчин награды получили представители СОБР регионального управления Росгвардии:

  • Андрей Тютин — третье место;
  • Александр Завьялов — второе место;
  • Евгений Бочаров — первое место.

В командном первенстве в классе Production третьей стала команда ОСН «Росич», второй — ОСН «Гром», первой — СОБР регионального управления Росгвардии.


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