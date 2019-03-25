Чучковский чиновник пойдет под суд за взятки и вымогательство

Бывший замглавы администрации Чучковского района пойдет под суд за взятки и вымогательство. Об этом
По данным следствия, в 2017 году чиновник курировал развитие инфраструктуры, строительство, ТЭК и ЖКХ района. Он взял через посредников более 200 тысяч рублей за незаконную передачу электросетевого оборудования в собственность коммерческой организации.
«Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следствием собрана необходимая совокупность доказательств, изобличающих бывшего представителя власти в совершении коррупционного преступления», — уточнили в следкоме.
Уголовное дело по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК («Получение должностным лицом взятки, с вымогательством, в крупном размере») передали в суд.
В адрес главы администрации Чучковского района внесли представление с требованием устранить причины коррупционных преступлений.