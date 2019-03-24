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14:52, 24 марта 2019 129

Рязанские коммунисты провели за день десятки пикетов

Рязанские коммунисты провели за день десятки пикетов

В субботу, 23 марта, коммунисты провели десятки пикетов в Рязани, Сасовском, Спасском и Клепиковском районах. В рамках акции «Защитим социально-экономические права граждан!» они выступили против ухудшения социального положения россиян, повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов, а также за отмену постановления об увеличении взноса на капитальный ремонт, сообщил сайт областного отделения КПРФ.

В пикетах участвовали руководители обкома партии, лидеры и активисты комсомольской организации, в том числе депутаты гордумы от фракции КПРФ Денис Сидоров и Эвелина Волкова.

Акции проводили возле рынков, торговых центров и на центральных площадях. Там же работали мобильные приемные депутатов-коммунистов, а также проводили сбор подписей.

«Участники акции держали плакаты с лозунгами „Правительство Медведева в отставку“, „НЕТ росту цен и тарифов“, „Миллионы за Грудинина!“, „Руки прочь от Зюганова!“ и другие; распространяли информационные листовки и газету „Приокская правда“; общались с жителями, донося до них программные тезисы КПРФ, разъясняя необходимость смены власти и социально-экономического курса», — рассказали в рязанском областном отделении КПРФ.

Отмечается, что в некоторых отделениях партии аналогичные мероприятия запланировали на 24 марта.

Фото сайта областного отделения КПРФ


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