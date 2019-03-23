В Старожилове задержали мужчин, которые пытались продать канализационный люк

В Старожилове задержали мужчин, которые пытались сбыть люк от канализационного колодца. Об этом сообщила
В полицию обратился работник пункта приема вторсырья, который сообщил, что двое незнакомцев принесли для сдачи люк от канализационного колодца.
Полиция задержала мужчин. Выяснилось, что 35 и 23-летний местные жители украли люк с одной из улиц поселка. Колодец после этого был открыт.
Похищенное изъяли, а также закрыли колодец.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.