Вечером в пятницу, 22 марта, в Рязани открылся 32-й фестиваль современного танца «Черный кот — 2019». Традиционно площадкой для мероприятия стал Рязанский дворец молодежи.
В программу первого дня фестиваля вошли номинации «Черный котенок», «Рок-н-ролл» и «Фолк».
Фестиваль начался с выступления танцевальных коллективов города, поучаствовавших во всероссийском смотре детского танца «Чёрный котенок — 2019». Первыми на сцену вышли участники школы танцевального искусства «Карусель» и школы современной хореографии «Шаги» с номером «Фруктовая страна». В завершении номинации «Черный котенок» президент фестиваля Николай Плетнев вручил участникам дипломы.
Впервые в этом году в конкурсной программе участвуют четыре бывших обладателя Гран-при: театр танца «Огни» (Шацк), театр музыки и танца «Щелкунчик» (Оренбург), калужский коллектив «Дистанция» и театр хореографических миниатюр «Стиль» (Санкт-Петербург).
Дебютантами конкурса стали воспитанники дома танца «Кувырком» из Ростова-на-Дону.
Сразу после детской номинации, на сцену вышли взрослые коллективы с танцевальными номерами в номинациях «Рок-н-ролл» и «Фолк».
В этом году в фестивале участвуют 33 коллектива из Рязани, Шацка, Москвы, Калуги, Новомосковска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
В финал по итогам первого дня вышли:
«Черный котенок»
- «Жемчужинки»
«Рок-н-ролл»
- «Дистанция»
- «Огни»
- «Параллель»
- «Семь плюс»
«Фолк»
- «Дефиле»
- «Кувырком»
- «Конспирация»
- «Наш вариант»
- «Огни»
- «Стиль»
- «Эффект»
По итогам первых двух дней оргкомитет может добавить в программу финала дополнительные номера.
Напомним, «Черный кот» продлится с 22 по 24 марта. RZN.info
Финал в прямом эфире покажет ТКР.