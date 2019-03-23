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8:52, 23 марта 2019 645
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В Рязани открылся 32-й фестиваль современного танца «Черный кот»

В Рязани открылся 32-й фестиваль современного танца «Черный кот»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Вечером в пятницу, 22 марта, в Рязани открылся 32-й фестиваль современного танца «Черный кот — 2019». Традиционно площадкой для мероприятия стал Рязанский дворец молодежи.

В программу первого дня фестиваля вошли номинации «Черный котенок», «Рок-н-ролл» и «Фолк».

Фестиваль начался с выступления танцевальных коллективов города, поучаствовавших во всероссийском смотре детского танца «Чёрный котенок — 2019». Первыми на сцену вышли участники школы танцевального искусства «Карусель» и школы современной хореографии «Шаги» с номером «Фруктовая страна». В завершении номинации «Черный котенок» президент фестиваля Николай Плетнев вручил участникам дипломы.

Впервые в этом году в конкурсной программе участвуют четыре бывших обладателя Гран-при: театр танца «Огни» (Шацк), театр музыки и танца «Щелкунчик» (Оренбург), калужский коллектив «Дистанция» и театр хореографических миниатюр «Стиль» (Санкт-Петербург).

Дебютантами конкурса стали воспитанники дома танца «Кувырком» из Ростова-на-Дону.

Сразу после детской номинации, на сцену вышли взрослые коллективы с танцевальными номерами в номинациях «Рок-н-ролл» и «Фолк».

В этом году в фестивале участвуют 33 коллектива из Рязани, Шацка, Москвы, Калуги, Новомосковска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

В финал по итогам первого дня вышли:

«Черный котенок»

  • «Жемчужинки»

«Рок-н-ролл»

  • «Дистанция»
  • «Огни»
  • «Параллель»
  • «Семь плюс»

«Фолк»

  • «Дефиле»
  • «Кувырком»
  • «Конспирация»
  • «Наш вариант»
  • «Огни»
  • «Стиль»
  • «Эффект»

По итогам первых двух дней оргкомитет может добавить в программу финала дополнительные номера.

Напомним, «Черный кот» продлится с 22 по 24 марта. RZN.info проводит прямую трансляцию первых двух дней фестиваля.

Финал в прямом эфире покажет ТКР.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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