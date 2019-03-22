В Рязани изъяли две крупные партии наркотиков

Оперативники изъяли 183 грамма «синтетики» в Рязани и еще 135 граммов марихуаны в селе Кочемирово Кадомского района. Об этом сообщил
На улицах города полицейские задержали 30-летнего мужчину, недавно проживающего в Рязани. При нем были несколько упаковок с пастообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это была «синтетика».
В Кадомском районе полицейские получили информацию, что 40-летний житель села может хранить дома растительные наркотики. Наводка подтвердилась — у мужчины нашли пакет со 135 граммами марихуаны.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им грозит до 10 лет тюрьмы.