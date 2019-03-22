Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 22 марта 2019 115
 0    0

В Рязани изъяли две крупные партии наркотиков

В Рязани изъяли две крупные партии наркотиков

Фото: Pixabay.com

Оперативники изъяли 183 грамма «синтетики» в Рязани и еще 135 граммов марихуаны в селе Кочемирово Кадомского района. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

На улицах города полицейские задержали 30-летнего мужчину, недавно проживающего в Рязани. При нем были несколько упаковок с пастообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это была «синтетика».

В Кадомском районе полицейские получили информацию, что 40-летний житель села может хранить дома растительные наркотики. Наводка подтвердилась — у мужчины нашли пакет со 135 граммами марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им грозит до 10 лет тюрьмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:54, 22 марта 2019
Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности
15:49, 22 марта 2019
В Рязани изъяли две крупные партии наркотиков
15:25, 22 марта 2019
Минприроды утвердило сроки весенней охоты
14:55, 22 марта 2019
Музей Солженицына в Рязани начнет работать в мае
14:39, 22 марта 2019
Рязанцев предупредили об ответственности за вмешательство в работу счетчиков электроэнергии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 97 492
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 907
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 270
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 915
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 758
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум