Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:54, 21 марта 2019 151
 0    0

Рязанский музыкальный театр покажет мюзикл об элексире бессмертия

Рязанский музыкальный театр покажет мюзикл об элексире бессмертия

Рязанский музыкальный театр готовит новую постановку — мюзикл «Средство Макропулоса». В спектакле принимают участие ведущие солисты театра, хор и балет. Мюзикл создан петербургским композитором Владимиром Баскиным на основе одноименной пьесы чешского драматурга Карела Чапека. Главную роль — очаровательной Элины Макропулос (она же Эмилия Марти), заполучившей рецепт бессмертия, исполнила солистка театра Ирина Маненкова.

На прошедшем брифинге режиссер спектакля Антон Лободаев отметил, что эта пьеса интересна своей философской мыслью, затрагивающей не только тему бессмертия, но также любви и одиночества.

Балетмейстер-постановщик Александр Сапрунов также отметил, что этот спектакль стал новой ступенью в развитии Рязанского музыкального театра.

«Это замечательный уникальный и свежий материал, потрясающая музыка. И это что-то новое, другое в отличие от оперетт и музыкальных спектаклей — это уже полноценный мюзикл, и мы старались его подать именно так и должен звучать мюзикл. Мы работали в удовольствие, ни одной конфронтации, ни одной конфликтной ситуации не было. Этот материал не оставляет равнодушным никого», — сказал Сапрунов.

Исполнительница главной роли Ирина Маненкова также поделилась своими впечатлениями о работе над спектаклем.

«Для меня эта роль необычная, очень интересная. Это настоящая драма, мне пришлось работать с таким материалом впервые».

Премьера нового спектакля «Средство Макропулоса» состоится в Рязанском музыкальном театре 22 марта. Начало в 19 часов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
14:54, 21 марта 2019
Рязанский музыкальный театр покажет мюзикл об элексире бессмертия
17:41, 18 марта 2019
Группа Feelin’s даст в Рязани юбилейный концерт «Вперед в будущее»
17:08, 18 марта 2019
В Рязани в 15-й раз пройдет творческий конкурс «Волшебный мир кожи»
13:34, 18 марта 2019
Ольга Чикина выступит в кафе «Фонтан» с весенним концертом
12:41, 17 марта 2019
Опубликован рейтинг лидеров «Евровидения-2019»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 93 548
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 774
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 050
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 826
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 526
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум