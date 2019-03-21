Рязанский музыкальный театр покажет мюзикл об элексире бессмертия

Рязанский музыкальный театр готовит новую постановку — мюзикл «Средство Макропулоса». В спектакле принимают участие ведущие солисты театра, хор и балет. Мюзикл создан петербургским композитором Владимиром Баскиным на основе одноименной пьесы чешского драматурга Карела Чапека. Главную роль — очаровательной Элины Макропулос (она же Эмилия Марти), заполучившей рецепт бессмертия, исполнила солистка театра Ирина Маненкова.
На прошедшем брифинге режиссер спектакля Антон Лободаев отметил, что эта пьеса интересна своей философской мыслью, затрагивающей не только тему бессмертия, но также любви и одиночества.
Балетмейстер-постановщик Александр Сапрунов также отметил, что этот спектакль стал новой ступенью в развитии Рязанского музыкального театра.
«Это замечательный уникальный и свежий материал, потрясающая музыка. И это что-то новое, другое в отличие от оперетт и музыкальных спектаклей — это уже полноценный мюзикл, и мы старались его подать именно так и должен звучать мюзикл. Мы работали в удовольствие, ни одной конфронтации, ни одной конфликтной ситуации не было. Этот материал не оставляет равнодушным никого», — сказал Сапрунов.
Исполнительница главной роли Ирина Маненкова также поделилась своими впечатлениями о работе над спектаклем.
«Для меня эта роль необычная, очень интересная. Это настоящая драма, мне пришлось работать с таким материалом впервые».
Премьера нового спектакля «Средство Макропулоса» состоится в Рязанском музыкальном театре 22 марта. Начало в 19 часов.