Рязанские энергетики напомнили о правилах электробезопасности в каникулы

Энергетики ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети) призвали взрослых напомнить детям о правилах электробезопасности.
В «Рязаньэнерго», который является одним из филиалов «МРСК Центра и Приволжья», отметили, что в энергокомпаниях весь год ведут работу с детьми и подростками, повышая уровень грамотности в вопросах электробезопасности, предупреждая несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах электросетевого комплекса.
В период весенних и летних каникул энергетики начинают усиленно проводить технические и информационные мероприятия.
«Задача специалистов — не только усилить техническую безопасность энергообъектов, обеспечить надежными запирающими устройствами и крепкими ограждениями территории подстанций, но и донести информацию до максимального количества школьников», — говорится в сообщении.
Энергетики рассказывают о правилах электробезопасного поведения в аудио- и видеороликах, размещают плакаты на транспорте, в лифтах домов, организуют тематические конкурсы, увеличивают число занятий-уроков «электрической грамоты».
В 2018 году специалисты «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» провели более четырех тысяч таких уроков.
В 2019 году работа по профилактике детского электротравматизма продолжается.
«Уроки электробезопасности — одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков детского электротравматизма на энергообъектах компаний. Предотвратить подобные риски можно только объединив усилия энергетиков, педагогов и родителей. Мы работаем над этим последовательно и целенаправленно!», — отметил Игорь Маковский, глава МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья.
Рязанские энергетики напомнили правила электробезопасности:
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Смертельно опасно фотографироваться (делать сэлфи) вблизи энергообъектов. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП, и даже стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом. Попасть под высокое напряжение можно, поднимая монопод над собой.
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Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, крыши трансформаторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой, технические подвалы жилых домов — также не место для игр. Опасно открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.
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Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и проникать внутрь. Оборудование находится под высоким напряжением.
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Знаки, предупреждающие об опасности тока: «Стой! Напряжение!», «Не влезай — убьет!» — размещены намеренно, это не шутка.
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Для занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линии электропередачи. Помните: приближение человека, спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.