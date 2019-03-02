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21:00, 2 марта 2019 681
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Роспотребнадзор предложил провести дополнительную вакцинацию от кори

Роспотребнадзор предложил провести дополнительную вакцинацию от кори

Роспотребнадзор поручил провести должностным лицам субъектов дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля по 1 октября. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори», — говорится в проекте документа.

Помимо этого, руководителей органов исполнительной власти субъектов России попросили активно информировать население об имуннопрофилактике.

Напомним, в Рязанской области с корью к медикам обратился 51 человек. Основная масса заболевших (87%) — дети до 14 лет, остальные — взрослые старше 25 лет.

Все они — представители религиозной общины, отказавшейся от вакцинации.

После вспышки кори в Рязанской области начала работу горячая линия. Позже выяснилось, что распространение заболевания удалось остановить.


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