Роспотребнадзор предложил провести дополнительную вакцинацию от кори

Роспотребнадзор поручил провести должностным лицам субъектов дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля по 1 октября. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори», — говорится в проекте документа.
Помимо этого, руководителей органов исполнительной власти субъектов России попросили активно информировать население об имуннопрофилактике.
Напомним, в Рязанской области с корью к медикам
Все они — представители религиозной общины,
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