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10:02, 19 марта 2019 286
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В облдуме обсудили эффективность мер соцподдержки семей с детьми

В облдуме обсудили эффективность мер соцподдержки семей с детьми

На заседании облдумы обсудили эффективность мер соцподдержки семей с детьми. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин пояснил, что в своем послании Владимир Путин поставил задачи по улучшению демографической ситуации в стране и повышению уровня жизни.

По его словам, в Рязанской области есть система соцподдержки семей с детьми, однако как такового мониторинга и анализа правоприменительной практики в облдуме не проводили.

Начальник отдела соцподдержки граждан регионального минтруда и соцзащиты населения Наталья Головачева пояснила, что с 2013 года в регионе установлена выплата в размере величины прожиточного минимума на третьего и последующих детей, которую получают почти 90% многодетных семей.

«Рождаемость трех и последующих детей в семьях возросла на 21%. Существует проблема — спад общей рождаемости. В частности, в регионе по сравнению с 2012 годом почти на 30% наблюдается уменьшение рождаемости первых детей», — сказала Головачева.

На заседании отметили, что в 2018 году поддержка оказывалась 36 458 семьям на сумму 1,6 млрд рублей. Одна из них — региональный материнский капитал — направлена на улучшение жилищных условий. С 2012 по 2018 год в регионе выдали 6 907 сертификатов, при этом порядка 72% семей направляют его на ремонт жилья.

По итогам обсуждения областному правительству рекомендовали «рассмотреть возможность установления меры соцподдержки в виде ежемесячного пособия нуждающимся молодым семьям, в которых возраст одного из родителей не превышает 27 лет, при рождении первого и второго ребенка».

Минтруда — подготовить предложения по увеличению срока действия сертификата на материнский капитал.


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В облдуме обсудили эффективность мер соцподдержки семей с детьми
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