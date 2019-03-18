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17:19, 18 марта 2019 254
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На семи рязанских улицах заделают ямы в асфальте

На семи рязанских улицах заделают ямы в асфальте

В ближайшее время на семи рязанских улицах заделают ямы в асфальте. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил сайт мэрии.

Выбоины зальют литой асфальтобетонной смесью на улицах Подгорной (от улицы Есенина до участка с круговым движением), Свободы (от улицы Горького до улицы Маяковского), Фрунзе (от улицы Есенина до улицы Введенской), Промышленной, Спортивной, Новоселов, а также на перекрестке Электрозаводской-Лермонтова.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил увеличить количество бригад дорожников с 4 до 12.

«При наступлении благоприятных погодных условий необходимо оперативно приступить к работам по устранению дорожных ям горячим асфальтобетоном», — сказал он.


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