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7:39, 13 марта 2019 125
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В Приокском «Мерседес» врезался в столб

В Приокском «Мерседес» врезался в столб

Вечером во вторник, 12 марта, в Приокском Mercedes врезался в столб. Видео с места аварии опубликовали в Instagram rzn_life.

Отметим, к столбу крепятся знаки ограничения скорости и пешеходного перехода.

Подробности аварии уточняются.

Фото группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

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