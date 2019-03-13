В четверг рязанских пешеходов проверят на соблюдение ПДД

В четверг, 14 марта, рязанских пешеходов проверят на соблюдение ПДД. Об этом сообщила
В госавтоинспекции напомнили несколько правил:
- Ходить по тротуару необходимо, придерживаясь правой стороны;
- Пешеходы должны пересекать проезжую часть по переходам, а при их отсутствии в зоне видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения;
- Переходить дорогу, в том числе перекрестки, нельзя «по диагонали». Разрешается передвигаться только под прямым углом к краю проезжей части;
- Помните, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасности. Поэтому, прежде чем выйти на проезжую часть, остановитесь и посмотрите, все ли автомобили остановились и пропускают вас, только затем начинайте идти;
- При приближении транспортных средств с включенным маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги.
- Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине.