«Сбербанк» и «Пятерочка» запустили всероссийскую акцию

«Сбербанк» проводит масштабную акцию «Счастливая покупка» совместно с торговой сетью «Пятерочка» и платежной системой Visa для новых и текущих клиентов — держателей карт Visa Electron, Momentum, Classic и Gold.
В рамках акции клиенты с самыми популярными картами «Сбербанка» могут получить до 100% компенсации своей покупки бонусами «Спасибо». Чтобы присоединиться к акции, достаточно в период ее проведения оплачивать свои покупки в магазинах «Пятерочка» и быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Новые клиенты могут оформить карту на
Специальной регистрации в акции не требуется. В случае получения бонусов после покупки клиенту на телефон придет СМС с зачисленной суммой бонусов. Чем больше покупок, тем выше шансы вернуть полную стоимость покупки бонусами «Спасибо».
«Акция „Счастливая покупка“ — наша крупнейшая кампания, в которой могут одновременно участвовать миллионы клиентов „Сбербанка“ по всей России. Ее условия очень просты: оплачивайте покупки картой Visa в „Пятерочке“ и получайте до 100% от суммы покупки бонусами „Спасибо“. Уверен, что в каждом уголке нашей страны будет много счастливых победителей», —прокомментировал управляющий директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» «Сбербанка» Дмитрий Малых.
Бонусы можно потратить у партнеров, в одной из продуктовых категорий (такси, рестораны, аптеки, АЗС и так далее) или на сайтах программы «Спасибо от Сбербанка», купив билеты на мероприятия, купоны на скидку или оплатив подписки на самые популярные музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры.